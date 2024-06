Reprodução Adrian Mateus Brito dos Santos, de 23 anos, é a oitava vítima da chacina em Viçosa do Ceará

A oitava vítima da chacina no interior do Ceará morreu nesta sexta-feira (21). O jovem Adrian Mateus Brito dos Santos, de 23 anos, estava internado em estado grave após perder parte do baço e ter o intestino perfurado pelos disparos.

Adrian passou por cirurgia e aguardava uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá. A morte foi em decorrência de complicações do procedimento.

Relembre o caso

O ataque ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20), na praça Clóvis Beviláqua, em Viçosa do Ceará. Adrian foi até o local após o trabalho.

Ao todo, nove pessoas com idades entre 16 e 26 anos foram baleadas. Destas, sete morreram no local. A última vítima viva do ataque é uma mulher identificada como Amância. Segundo informações do g1, ela está internada em estado grave.

Além de Adrian, as vítimas fatais já identificadas são: Ana Carolina de Sousa Rocha (24 anos), Francisco Luan Brito da Silva (26 anos), Isamara de Sousa Rodrigues (25 anos) e uma adolescente 16 anos. Já os outros três mortos são André Júnior, Geovane e Júlio, que não tiveram os nomes completos e as idades confirmadas. As informações são do g1.

Ainda não se sabe a motivação para o crime. O secretário da Segurança Pública do estado, Roberto Sá, disse que é "prematuro" afirmar a causa, mas não descarta a possibilidade da chacina ter relação com o tráfico de drogas na região. Ainda na quinta, três pessoas foram detidas em flagrante por envolvimento com o tráfico, mas ainda não foi confirmado se há relação entre os suspeitos e o ataque.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp