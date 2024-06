Reprodução/Tv Verdes Mares/Redes Sociais Otilde Andrade perdeu a filha Isamara de Sousa, 25, na chacina em Viçosa do Ceará

A mãe de uma das vítimas da chacina em uma praça de Vitória do Ceará (CE) descobriu que a filha estava morta por meio de um vídeo.

Em entrevista à TV Verdes Mares nesta quinta-feira (20), Otilde Andrade, mãe de Isamara de Sousa, 25, contou que soube do ocorrido ao acordar e procurou a filha, que viu que não estava em casa. Ela foi até a praça do acidente, onde entregou o nome da jovem e foi orientada a procurar o hospital.

No hospital, ela viu um vídeo que mostrava os mortos e reconheceu a filha.

"Quando eu cheguei aqui [na praça] e perguntei, não tinha o nome dela. Eu tinha esperança de ela estar no hospital. Quando cheguei no hospital, me mostraram o vídeo. Quando eu vi, eu vi minha filha caída por cima das outras, morta. Eu disse: 'Minha filha'. Passei mal", contou aos jornalistas.

Entenda o caso

Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas após o ataque armado na praça Clóvis Beviláqua, no centro de Viçosa do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (20). As vítimas tinham idades entre 16 e 26 anos.

As vítimas já identificadas são: Ana Carolina de Sousa Rocha (24 anos), Francisco Luan Brito da Silva (26 anos), Isamara de Sousa Rodrigues (25 anos) e uma adolescente 16 anos. Já os outros três mortos são André Júnior, Geovane e Júlio, que não tiveram os nomes completos e as idades confirmadas. As informações são do g1.

