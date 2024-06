Foto: Fernando Dias/ Arquivo pessoal Sete pessoas são mortas a tiros em praça na cidade de Viçosa do Ceará

Sete pessoas foram assassinadas a tiros em uma chacina na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro de Viçosa do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (20). Outras duas pessoas ficaram feridas durante o ataque. Um vídeo obtido pelo g1 mostra que as vítimas foram rendidas e alinhadas antes de serem executadas a tiros.

Segundo informações do Batalhão da Polícia Militar local, parte do grupo estava reunida para uma comemoração na praça central quando indivíduos em veículos passaram atirando, por volta das 3h da manhã. O incidente resultou em nove pessoas baleadas, das quais sete morreram no local e duas foram levadas para o Hospital Municipal de Viçosa e posteriormente transferidas para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

A polícia isolou a área da praça e iniciou investigações para esclarecer as circunstâncias das sete mortes e duas lesões por arma de fogo. As vítimas, que incluem homens e mulheres, ainda não foram oficialmente identificadas.

Em comunicado, a Secretaria da Segurança do Ceará informou que equipes policiais estão em diligências contínuas para resolver o caso em Viçosa do Ceará.

O governador Elmano de Freitas condenou a violência como "inaceitável" e prometeu que os responsáveis serão identificados e levados à Justiça. Ele expressou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas através de uma mensagem em rede social.

Esta é a segunda chacina ocorrida em Viçosa do Ceará em dois anos. No incidente anterior, em dezembro de 2021, quatro pessoas foram mortas a tiros em uma residência da cidade.