Reprodução/redes sociais Chacina no Ceará deixou sete mortos

Os sete mortos na chacina ocorrida no Centro de Viçosa do Ceará, cidade localizada a 360 km de Fortaleza , tinham entre 16 e 26 anos. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20) e deixou outras duas vítimas feridas - elas foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade Madalena Nunes - São Camilo, no município de Tianguá.

As vítimas fatais já identificadas são: Ana Carolina de Sousa Rocha (24 anos), Francisco Luan Brito da Silva (26 anos), Isamara de Sousa Rodrigues (25 anos) e uma adolescente 16 anos. Já os outros três mortos são André Júnior, Geovane e Júlio, que não tiveram os nomes completos e as idades confirmadas. As informações são do g1.

Um vídeo mostra que as vítimas foram rendidas e alinhadas antes de serem executadas a tiros. Segundo informações do Batalhão da Polícia Militar local, parte do grupo estava reunida para uma comemoração na praça central quando indivíduos em veículos passaram atirando, por volta das 3h da manhã.

💣💣💣CENAS CHOCANTES! IMAGENS DA PRAÇA DA MATRIZ EM VIÇOSA DO CEARÁ REVELAM QUE VÍTIMAS DA CHACINA FORAM RENDIDAS ANTES DAS 07 EXECUÇÕES.

Investigações apontam que autores da chacina chegaram de carro e motos. Secretário Roberto Sá está a caminho de Viçosa do Ceará. pic.twitter.com/LEvYedAvtN — Donizete Arruda (@donizetearruda7) June 20, 2024









Motivação

O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, está na cidade para acompanhar o caso. Segundo o responsável pela pasta, duas vítimas possuem passagens por crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa. Uma delas, inclusive, usava tornozeleira eletrônica. Ainda não há uma confirmação sobre a relação desses crimes com a chacina.

"Eles estavam na praça onde foram vitimados, confraternizando. Exatamente o que levou a confraternização e o motivo desse ataque ainda é prematuro dizer, mas as investigações estão colhendo todas essas informações para orientar as buscas e as identificações dos autores", disse Roberto Sá.

O governador Elmano de Freitas, por sua vez, condenou a violência como "inaceitável" e prometeu que os responsáveis serão identificados e levados à Justiça. Ele expressou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas através de uma mensagem em rede social.

Esta é a segunda chacina ocorrida em Viçosa do Ceará em dois anos. No incidente anterior, em dezembro de 2021, quatro pessoas foram mortas a tiros em uma residência da cidade.

Segundo o secretário, duas vítimas tinham passagens pela polícia, por crimes como homicídio. Além disso, uma delas, uma mulher, era monitorada por tornozeleira eletrônica

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .