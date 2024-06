Reprodução Ronnie Lessa é réu confesso dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes

O ex-policial militar Ronnie Lessa foi transferido nesta quinta-feira (20) para a Penitenciária 1 "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" de Tremembé, um complexo de segurança máxima no interior de São Paulo.

Lessa estava preso desde 2019 na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após confessar ter matado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Lessa deixou Campo Grande em um voo fretado da Força Aérea Brasileira (FAB), às 9h47 e sua chegada em São Paulo está prevista para o período da tarde.

P1 de Tremembé

A P1 de Tremembé está localizada no Vale do Paraíba. É considerada um complexo de segurança máxima e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), está superlotada: com capacidade para abrigar até 1.491 presos, hoje conta com 2.171.

Ainda assim, segundo apuração da TV Globo, Lessa ficará em uma cela individual, sem contato com outros presos.

Ao todo, são seis pavilhões distribuídos em 38.490 metros quadrados, com setores de enfermaria, educação e trabalho, além de cozinha, almoxarifado, canil e hortas de verdura. A unidade também conta com bloqueador de sinal de celular e espaço para banho de sol.

Pedido da defesa

A defesa do ex-PM solicitou a transferência para ele ficar mais próximo da família. O governo de São Paulo se mostrou contra a medida e tentou transferi-lo para o presídio de Presidente Venceslau, uma vez que a presença do detento na P1 de Tremembé significa um grande risco para a vida dele e para a ordem no complexo. Entretanto, o pedido foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"[Determino] a transferência do colaborador Ronnie ao Complexo Penitenciário de Tremembé, observadas as regras de segurança do estabelecimento prisional, mediante monitoramento das comunicações verbais ou escritas do preso com qualquer pessoa estranha à unidade penitenciária, inclusive com monitoramento de visitas, enquanto não encerrada a instrução processual em curso", disse Moraes em decisão.

Sindicato dos policiais penais de SP se opõe à transferência de Lessa para a P1

O sindicato que representa os agentes penitenciários de São Paulo, o Sifuspesp, também se opôs à transferência de Lessa para Tremembé . O motivo é que a medida representa uma ameaça tanto para o sistema carcerário quanto para o próprio detento, uma vez que o presídio é dominado por uma facção historicamente inimiga de milicianos.

Para o sindicato, "a presença de Lessa nesta unidade, mesmo que em ala de segurança, colocaria sua vida em risco e poderia gerar instabilidade na segurança da prisão".

Para os policiais, o ex-PM deveria ser transferido para a P2 de Tremembé, conhecida como o " presídio dos famosos ", mesmo que não receba detentos ligados a grupos milicianos, “o que também torna essa unidade inadequada para Lessa”, segundo o sindicato.

