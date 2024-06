Redação GPS Nível do Guaíba chegou a utrapassar 5 metros em maio

Após duas semanas, o nível do Rio Guaíba ultrapassou a cota de alerta (3,15 metros) na cidade de Porto Alegre . Na noite desta quarta-feira (19), a água superou a marca e chegou a 3,24 metros na manhã desta quinta-feira (20). As informações são do Departamento de Recursos Hídricos e de Saneamento do Rio Grande do Sul .

A última vez que o Guaíba havia superado a cota de alerta aconteceu no dia 7 de junho. A água voltou a subir após fortes chuvas que atingiram a capital do Rio Grande do Sul nos últimos dias - em alguns pontos, como no Campo de Cima da Terra, mais de 200 mm foram registrados.

Em maio, durante a maior catástrofe climática do estado , o Guaíba superou a cota de inundação (3,60 metros), chegou a 5 metros e inundou diversos bairros de Porto Alegre, além de outras cidades do Rio Grande do Sul.

Atualmente, além do Guaíba, os rios Taquari, Jacuí, Caí, Antas e Pardinho estão sob alerta de risco de inundação.





Risco de temporal

Após contabilizar 170 mortos na tragédia e ainda procurar 89 pessoas desaparecidas, as autoridades do Rio Grande do Sul voltam a se preocupar com a possibilidade de mais chuvas fortes.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) , a previsão de chuva intensa nos próximos dias, que pode ultrapassar os 150 milímetros nos Vales, Missões e Região Central.

Mais cedo, o órgão já havia emitido alerta para o risco de tempestade em algumas regiões do estado: Fronteira Oeste, Norte, Serra e Região Metropolitana.

Veja imagens do Guaíba em maio deste ano:

Rodoviária de Porto Alegre inundada Reprodução: RBS TV Rodoviária de Porto Alegre inundada Reprodução: RBS TV Muro de Mauá inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Enchente nas ruas de Porto Alegre Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Ruas alagadas em Porto Alegre Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Centro histório de Porto Alegre alagado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Centro Administrativo do Município inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Centro histório de Porto Alegre inundado Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais

