O proprietário de um imóvel em Hudson, na Flórida, nos Estados Unidos , matou a família de inquilinos que ocupava a propriedade e jogou seus corpos em uma fogueira, que ainda ardia quando a polícia visitou o local.

Rain Mancini, de 26 anos, o marido Phillip Zilliot, de 25, e os filhos Karma e Phillip, de 6 e 5 anos, estavam desaparecidos desde a última quinta-feira (13), o que levou a polícia do Condado de Pasco a realizar uma operação de buscas.

A operação cessou após Rory Atwood, de 25 anos, admitir que matou a tiros a família de inquilinos após uma briga com os pais, de quem era amigo desde o colegial. O conflito, segundo Atwood, foi motivado pelo atraso no aluguel.

Antes de confessar o crime, Atwood disse que não sabia nada sobre o desaparecimento dos Zilliot. Ele deixou, inclusive, a polícia realizar buscas na casa. No relatório da investigação, os agentes afirmam que não foi encontrado nada de suspeito, a não ser a fogueira no quintal, que estava "ardendo ativamente".

No dia seguinte, um amigo de Atwood comunicou à polícia que ele o ligou para confessar que havia matado "seus colegas de quarto e seus filhos".

Novas buscas

A polícia fez novas operações de busca na casa, desta vez com o auxílio de cães farejadores, que identificaram "pequenos restos humanos", tecidos e duas vértebras humanas na fogueira. Além disso, o quintal estava com um forte odor de cloro.

Em depoimento à polícia, Atwood afirmou que havia expulsado a família da casa por causa de um atraso no pagamento do aluguel. A mulher e o homem não aceitaram a expulsão e, bêbados, teriam invadido a casa para atacá-lo.

Segundo Atwood, ele não viu as crianças durante a briga, e acredita que elas foram mortas pelos próprios pais, porque não as matou.

A polícia ainda não conseguiu ligar os restos encontrados na fogueira ao material genético das vítimas. Entretanto, Atwood já responde pela morte da família Zilliot por causa de sua confissão.

