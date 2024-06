Reprodução Eloah da Silva Santos, de 5 anos, foi atingida por um tiro, dentro de casa, no Morro do Dendê (RJ)

A Corregedoria da Polícia Militar concluiu que o tiro que matou a menina Eloah da Silva dos Santos , de 5 anos, durante uma ação na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, partiu da arma da PM. A informação foi antecipada pelo jornal Extra nesta segunda-feira (17), mas a corporação informou que o caso corre em sigilo de justiça.

De acordo com o inquérito, o autor do disparo é o terceiro-sargento André Luiz de Oliveira Muniz. Ele está preso por outro motivo, que não foi revelado. A Polícia Civil do Rio informou que o PM foi indiciado por suspeita de homicídio qualificado.

Relembre o caso

O caso aconteceu em agosto do ano passado, durante uma operação de patrulhamento no Morro do Dendê. Segundo a Secretaria de Polícia Militar, os agentes tentaram abordar dois homens em uma motocicleta quando começaram a troca de tiros com a dupla. O adolescente que estava na garupa da moto foi atingido e morreu a caminho do hospital.

Indignados pela morte do jovem, os moradores da comunidade do Dendê fizeram protestos e queimaram dois ônibus. No momento do protesto, Eloah foi atingida dentro da casa onde morava, enquanto brincava no quarto.

11 crianças mortas por 'bala perdida' no Rio

Um relatório de 2023 do Instituto Fogo Cruzado aponta que, em menos de quatro meses, já foram registrados mais casos de crianças baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2023 do que em todo o ano de 2022.

O levantamento aponta que 11 crianças foram atingidas por tiros até abril de 2023, causando a morte de quatro delas - entre elas, está Eloah.

De acordo com o relatório, 37,7% das vítimas foram atingidas durante operações policiais , enquanto 71,5% foram feridas por balas perdidas.

Outra vítima foi a menina Ester Assis de Oliveira, de 9 anos, que morreu após ser baleada na cabeça enquanto voltava da escola na comunidade do Cajueiro, em Madureira.

