Reprodução: Agência Brasil La Niña terá mais evidência em julho e agosto

O inverno começa nesta semana, mais especificamente na próxima sexta-feira (21), e deve diminuir o calor que alguns estados do Brasil enfrentam nas últimas semanas. O ar seco, no entanto, deve perdurara até os últimos dias do outono, segundo a Climatempo.

Atualmente, o Brasil passa pelo período veranic o, que ocorre quando há mais de quatro dias quentes no inverno ou no outono, deixando a temperatura acima de média e com pouca chuva.

Especialistas da Climatempo afirmam que a previsão é de que a partir do dia 23 de junho as temperaturas comecem a ficar mais baixas. Contudo, não se deve esperar um inverno tão rigoroso neste ano.





La Ninã



Após a El Niño, que contribuía para o aumento da temperatura no país, o La Ninã deve chegar no segundo semestre do ano.

O La Niña ocorre devido ao resfriamento da região central e centro-leste do Oceano Pacífico Equatorial. Ele se estabelece quando a temperatura das águas do oceano diminui em 0,5°C ou mais. O fenômeno é observado a cada intervalo de 3 a 5 anos.

Os efeitos desse evento no Brasil incluem tempo seco no Centro-Sul do país e chuvas no Norte e Nordeste. Isso causa, por exemplo, temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.



De acordo com a Climatempo, a mudança de temperatura deve ocorrer com mais evidência nos meses de julho e agosto.

