Reprodução/Corpo de Bombeiros Menina foi encontrada afogada em cachoeira

Uma menina de 12 anos morreu afogada no Rio Saia Velha , em Luziânia ( Goiás ), no Entorno do Distrito Federal . Segundo o Corpo de Bombeiros, a adolescente estava tomando banho de rio quando no momento da tragédia. Um vídeo do resgate da vítima foi divulgado. Assista abaixo.



A corporação afirmou que jovem estava com um adulto e outras duas crianças tomando um banho de rio. Testemunhas até tentaram salvar a menina, mas não foi possível.

A garota foi encontrada a cinco metros de profundidade e a cerca de dez metros da margem do rio, segundo os bombeiros.

Assista

