Reprodução: Redes Sociais Chuvas causam alagamento em Recife

A cidade de Recife entrou em estágio de alerta na madrugada deste sábado (15), após fortes chuvas na sexta-feira (14). Segundo o Centro de Operações (COP), atividades de lazer foram suspensas. O órgão também não recomenda deslocamentos.

De acordo com o sistema de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital de Pernambuco recebeu quase 100 mm de chuva nas últimas 12 horas até as 6h deste sábado.

Na área da Várzea, localizada na Zona Oeste, a Apac registrou um acumulado de 97,2 mm. Enquanto na estação meteorológica da UFRPE, situada no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte, a precipitação alcançou 91,89 mm. Ainda, vários pontos de alagamento foram observados na capital pernambucana durante a manhã de hoje.









Causa das chuvas

Segundo a Apac, as fortes chuvas ocorrem devido a uma ação do sistema meteorológico conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que deve se prolongar ao longo deste sábado.

Por conta disso, vários bairros e cidades registram altos acumulados de chuva desde ontem.



A agência aponta que Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, recebeu o maior índice com 115,2 mm nas 12 horas contabilizadas até 6h de hoje.



Veja os índices:

Dois Carneiros, Jaboatão - 115,2 mm

Cabo de Santo Agostinho - 99,81 mm

Várzea, Recife - 97,2 mm

UFRPE, Recife - 91,89 mm

Vila da Fábrica, Camaragibe - 87,95 mm

Jardim Primavera, Camaragibe - 87,48 mm

Alto da Brasileira, Recife - 86,6 mm

Alto da Esperança, Recife - 85,2 mm

Aguazinha, Olinda - 84,45 mm

São Lourenço da Mata - 82,2 mm



