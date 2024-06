Reprodução: Instagram Pastor da igreja Bola de Neve, Rinaldo Seixas, nega acusações

A igreja Bola de Neve afastou o pastor Rinaldo Pereira após denúncias de agressão contra a esposa, Denise Seixas, que é cantora e também é pastora. A decisão foi anunciada no último domingo (9).

A Bola de Neve tem 560 igrejas em 34 países. Ela foi fundada nos anos 1990 e se tornou conhecida não apenas pelo seu nome peculiar, mas também pela forma incomum de realizar os cultos, utilizando uma prancha de surfe como púlpito.

O comunicado

A igreja informou, por meio das redes sociais, que o pastor líder da Bola de Neve estava sendo afastado.

"É com muito pesar e tristeza que nos dirigimos a vocês para tratar dos fatos que se desdobram nas últimas semanas envolvendo o Ministério Bola de Neve. O Conselho Deliberativo, junto ao Apóstolo Rina [como Rinaldo é conhecido], decidiu pelo afastamento do seu fundador para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e a de sua família", disse o comunicado.

A Bola de Neve acrescenta ainda que será comandada pelo Conselho Deliberativo. A igreja anunciou também algumas medidas. Veja:

⁠Instalação do canal de ouvidoria para catalisar possíveis falhas e má conduta, através do e-mail da igreja

⁠Elaboração de um Conselho de Ética para apuração e deliberação a respeito de todas as irregularidades apresentadas.

⁠Diligência e apuração de cada caso (inclusive de foro íntimo), averiguando necessidade de afastamento ou desligamento de lideranças.

Acompanhamento de situações apresentadas pela investigação interna.

Reformulação do Regimento Interno para alinhar com mais clareza expectativas da congregação e evitar que eventos semelhantes aconteçam novamente.







Agressões

Denise Seixas disse que sofreu diversas agressões ao longo do relacionamento com Rinaldo, desde xingamentos a violência física.

Em abril do ano passado, o filho da pastora divulgou um vídeo em que o pastor aparece dizendo que a mulher está "completamento enlouquecida".

Após a gravação publicada, Denise relata que Rinaldo teria ficado enfurecido e ele começou a violência psicológica contra ela.

Ela mencionou também que durante os últimos meses do relacionamento, foi forçada a fazer vídeos desmentindo as acusações de agressão contra Rinaldo, visando proteger a imagem e reputação do marido.

Os vídeos, no entanto, não agradaram o pastor, pois as pessoas perceberam que ela estava lendo um roteiro. Segundo Denise, o marido teria atirado uma cadeira em sua direção, mas ela conseguiu desviar.

A pastora também conta que, em um episódio de violência, Rinaldo alegou que ela não poderia se recusar a ter relações sexuais com ele, já que havia passado um mês sem intimidade. Em outra ocasião, o pastor teria afirmado que aquele seria o "último dia" para Denise voltar a ter relações sexuais com ele.

Rinaldo Seixas nega "qualquer prática de violência e confia na apuração isenta e técnica de todos os fatos pela Polícia Civil e Ministério Público", segundo informou a assessoria de imprensa do pastor ao g1.



Pastora relata que também sofria violência psicológica Reprodução: Instagram Denise e o marido Reprodução: Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.