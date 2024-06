Reddit Culto na igreja Bola de Neve

Nesta semana, a Igreja Bola de Neve, liderada pelo pastor Rinaldo Seixas, ganhou destaque após a pastora Denise Seixas, sua esposa, obter uma medida protetiva contra ele. As acusações de violência foram confirmadas pela advogada de Denise, Gabriela Manssur, que descreveu a situação como de "violência psicológica muito forte".

Fundada nos anos 1990, a igreja se tornou conhecida não apenas pelo seu nome peculiar, mas também pela forma incomum de realizar seus cultos, utilizando uma prancha de surfe como púlpito.

Já com a igreja instituída, um empresário do ramo de artigos de surfe emprestou para o grupo um auditório, onde as celebrações ocorreriam. O púlpito foi improvisado e ajudou a compor a identidade da igreja. O auditório, localizado no Brás, tinha capacidade para 130 pessoas.

Segundo o portal "UOL", estava lotado no dia do primeiro culto. Mas não havia ali um púlpito adequado, ou comumente usado em igrejas. Assim, usaram uma prancha de surfe longboard no lugar. Essa escolha não apenas se tornou um símbolo marcante da igreja, mas também refletiu sua abordagem inovadora e descomplicada para a espiritualidade, atraindo uma geração mais jovem e conectada com a cultura do surfe.



Segundo a instituição, o nome "Bola de Neve" representa o conceito de algo que começa pequeno e cresce gradualmente, como uma bola de neve que se transforma em avalanche.

Medidas protetivas

O caso das medidas protetivas envolvendo o casal Seixas veio à tona após vazamento de um vídeo de uma discussão entre os dois, feito pelo filho de um relacionamento anterior de Denise. Rinaldo Seixas, por sua vez, negou as acusações de violência, afirmando que as discussões eram comuns em qualquer relacionamento.

As medidas protetivas têm o objetivo de garantir a segurança da vítima, impondo o afastamento do agressor do lar ou local de convivência, além de estabelecer limites de distância e, se necessário, restringir a posse de armas. O caso trouxe à tona questões delicadas sobre violência doméstica e o papel das instituições religiosas na proteção de seus membros.