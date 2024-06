Reprodução/TV Globo Pai foi filmado abusando da filha em hospital de São Paulo

A adolescente de 17 anos que foi abusada pelo próprio pai dentro de um hospital de São Paulo deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta sexta-feira (14). A informação foi repassada por funcionários da unidade hospitalar ao g1. Segundo uma mulher, que preferiu não se identificar, a garota "só teve melhora" depois da prisão do pai. Agora, ela está no quarto e aguarda sob a expectativa de ganhar alta.

"Do dia da prisão dele em diante ela só teve melhora. A gente percebeu que a paciente teve uma melhora absurda do quadro clínico dela", disse. "Ela já está comendo, já está começando a se expressar. Ela já está sorrindo, mas passava noites e noites em claro, chorando e em extremo estresse", acrescentou outra funcionária.

Segundo as funcionárias, a adolescente de 17 anos, que sofre com crises de asma, teve uma parada cardiorrespiratória após usar cigarro eletrônico (vape) numa festa. Ela chegou a ser traqueostomizada na UTI, mas, a partir de agora, já pode respirar pelas vias superiores.

Abuso

Em imagens gravadas por funcionários do hospital, é possível ver o pai passando a mão nos seios e nas pernas da garota de 17 anos. Após a denúncia, o homem foi detido em 13 de maio - sua prisão foi transformada em preventiva pela Justiça. Réu por estupro de vulnerável, ele pode pegar de 8 a 15 anos de prisão.

Comportamento chamou atenção

De acordo com uma das enfermeiras, o homem chegou a ser repreendido por acariciar os seios da jovem de 17 anos , passar a mão nas pernas dela e até beijar o canto da boca da filha.

"Ele acariciou o seio dela. Eu vi por duas vezes na noite de sexta-feira. Ele abria a fralda dela por duas vezes e nós brigamos com ele, [dissemos] que não era para ele fazer aquilo. Ele mexia muito na perna, beijava meio que de canto de boca, se esfregava na beira da cama e, ao sair, ele ajeitava a roupa e se direcionava ao banheiro", disse a funcionária, em entrevista à TV Globo .



Investigação

Segundo a delegada do caso, Kelly Cristina, o abuso de vulnerável também foi constatado no exame de delito. "Alguém completamente vulnerável sendo abusada por aquele que devia guardá-la. Tem casos que nos tocam demais. Somos humanos", disse a delegada seccional — São Bernardo do Campo, em entrevista à Globo .

"Tivemos a constatação, realmente, através do exame de corpo de delito, que é o documento mais importante, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia", acrescentou Kelly Cristina.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a adolescente apresentava "lesões compatíveis com a prática de atos libidinosos".

Defesa

O advogado do homem nega qualquer tipo de crime e afirma que as imagens não são provas de que ele teria abusado a filha. A esposa do preso e mãe da adolescente também o defendeu.

"Ele não fez nada. Um pai muito presente na vida dos meus filhos. Muito amoroso. Ali, para mim, foi um momento de desespero [...] Ninguém chamou a gente para conversar. Acharam melhor estar expondo ele. Destruiu a minha família. Nós somos dependentes dele para tudo", disse a mãe da vítima



