Pai foi filmado abusando da filha em hospital de São Paulo

Um pai foi preso por abusar da própria filha enquanto ela estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de São Paulo . O crime aconteceu em maio deste ano e só veio à tona após a equipe de enfermagem gravar cenas do abuso. O caso foi revelado em uma reportagem do programa "Profissão Repórter", da TV Globo .

Nas imagens gravadas pelos funcionários do hospital, é possível ver o pai passando a mão nos seios e nas pernas da garota de 17 anos. A identidade do homem foi preservada para não expor a menor de idade. Ele nega qualquer tipo de abuso.

Assista ao vídeo abaixo

PAI abusa de Filha na UTI!

Pela PL Bolsonarista,se a filha engravidasse e quisesse abortar o filho/irmão, pegaria mais cadeia que o Estuprador Pai!

Que Barbaridade!

Isso não pode Passar!! Kd os brasileiros? @ErikakHilton @LuanaPiOficial @BruMarquezine @xuxameneghel @marisamonte pic.twitter.com/6JGzIrCxl7 — Cesar Bolsonaro Preso (@CesarSandri3) June 12, 2024

Segundo a delegada do caso, Kelly Cristina, o abuso de vulnerável também foi constatado no exame de delito. "Alguém completamente vulnerável sendo abusada por aquele que devia guardá-la. Tem casos que nos tocam demais. Somos humanos", disse a delegada seccional - São Bernardo do Campo, em entrevista à Globo.

"Tivemos a constatação, realmente, através do exame de corpo de delito, que é o documento mais importante, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia", acrescentou Kelly Cristina.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a adolescente apresentava "lesões compatíveis com a prática de atos libidinosos". Segundo o relatório, a data provável do acontecido seria "recente".

Detido em 13 de maio, o homem teve a prisão transformada em preventiva pela Justiça. Ele é réu por estupro de vulnerável e pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de reclusão.





Funcionários perceberam

Uma funcionária do hospital, que não quis se identificar, afirmou que percebeu o comportamento estranho da jovem. "A gente percebeu que a adolescente estava muito agitada no momento de trocar a fralda, e notou que as partes íntimas dela estavam com muita vermelhidão e fissuras", disse.

Outra funcionária, também na condição de anonimato, citou que garota parecia mais agitada na presença do pai. "Observamos que, durante o tempo que ela ficava com o pai, era o momento que realmente ela se agitava mais, ela tinha taquicardia e a equipe toda ficou em alerta, porque a gente não queria acreditar que era o que realmente a gente estava vendo ali. Era uma situação de abuso", comentou.

