Reprodução/redes sociais Porta de avião se abriu durante voo entre Recife e Maceió

A porta de um avião bimotor Cessna 402B se abriu durante um voo entre Recife (Pernambuco) e Maceió (Alagoas), nesta terça-feira (11). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um dos passageiros usando um cabo para segurar a parte inferior da porta. Assista ao vídeo ao final da matéria .



A aeronave transportava malotes bancários para a empresa pernambucana Preserve Vigilância de Valores . No vídeo, é possível ver que um dos passageiros se mostra assustado. "Meu Deus do céu. Está aberta a porta", exclamou a pessoa não identificada.

Além disso, imagens feitas após o pouso no aeroporto de Maceió mostram o avião com algumas avarias.

Responsável pelo voo, a empresa de táxi aéreo Vem Aviation declarou que aconteceu um problema na porta do avião, de matrícula PT-JYK, e que não houve feridos por conta da situação.





Em nota, a empresa sediada em Salvador lamentou os transtornos. "A Vem Aviation reitera o seu compromisso no cumprimento rigoroso das normas brasileiras e requisitos vigentes e registra que deu todo apoio em solo para os tripulantes e passageiros", disse.

Já a Aena, operadora do aeroporto de Recife e Maceió, disse não ter encontrado nenhum problema no bimotor. "A Torre de Controle não relatou nenhuma condição de emergência. A aeronave ficou no hangar da SOTAN, onde permanece", informou.

Assista abaixo:

📰- Porta de avião se abre durante voo entre Recife e Maceió pic.twitter.com/UxsgIwd9Ix — Jornal de Alagoas (@JornaldeAlagoas) June 13, 2024





