O sargento Jorge Henrique Galdino Cruz , de 32 anos, é o policial morto durante a operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) , realizada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro , nesta terça-feira (11). Seu enterro está acontecendo no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (12).



Jorge Henrique entrou na PM aos 19 anos, em 2011. Oito anos depois, o policial passou para a tropa de elite da corporação. Apaixonado pela vida militar, ele se formou num curso especial em 2023.

Nas redes sociais, Jorge Henrique mostrava mais a sua vida pessoal, registrando momentos ao lado da família e de amigos. O sargento era casado desde 2012 e tinha três filhos. No Instagram, o PM também costumava mostrar sua paixão pelo Flamengo, seu time de coração.





Policiais foram encurralados



Além da morte de Jorge Henrique, outro policial, Rafael Wolfgramm, também foi baleado na operação. Ele passou por cirurgia no Hospital Federal de Bonsucesso e tem quadro estável.

A suspeita é de que Jorge e Rafael foram encurralados por membros do Terceiro Comando Puro (TCT). Em áudio que viralizou redes sociais , traficantes dão a ordem para atirar nos policiais.

A operação

A operação do Bope mirava uma quadrilha especializada em roubo de veículos, e tinha como objetivo prender criminosos que estariam escondidos no local. Ao todo, foram 24 suspeitos foram presos e outros quatro homens morreram.

Em nota, a PM informou que foram apreendidos 11 fuzis, uma metralhadora antiaérea, cinco pistolas, uma espingarda calibre 12, seis carros roubados, duas motos e drogas. O material foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso).

