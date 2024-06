Reprodução Mãe é criticada após escolher 'Lúcifer' como nome para o filho





Uma mãe vem sofrendo ataques após escolher 'Lúcifer' como nome para um de seus filhos. Ronni Lily, de 27 anos, e Brad, seu parceiro, escolheram um nomem incomum para o segundo filho da família, que nasceu em janeiro deste ano.

Após a escolha, o casal vem sofrendo críticas, assim como a criança, que tem sido chamada de 'aberração' nas redes sociais. Apesar do nome não ser considerado ilegal no Reino Unido, algumas pessoas estranham e desconfiam da escolha pelo nome.

"Somos muito abençoados por ter dois meninos e duas meninas [...]. Quando eu estava grávida, ele (Brad) tinha acabo de assistir à série Lúcifer e nós dois concordamos que era um nome legal", disse Ronni ao What's The Jam.

Além das críticas na internet, a família também foi um impasse para o casal. "Um membro da família não apenas disse que odiava, mas também falou que era uma 'abominação' esse nome para o bebê. Ela ainda não usa o nome completo dele, mas o chama de Luci", revelou a mãe.

"No Facebook, as pessoas disseram que esperavam que fosse apenas um apelido e me disseram que eu não teria permissão legal para registrá-lo com esse nome. Outros pais disseram que dei a ele o nome do diabo, então ele será como o diabo. Isso é simplesmente estúpido, você não pode rotular negativamente uma criança", desabafou.

No folclore romano, Lúcifer ("portador da luz" em latim") era o nome do planeta Vênus. O nome grego para este planeta era variadamente Fósforo (também significando "portador da luz" ou Heósforo (significando "portador da aurora").