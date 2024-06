Reprodução Suyany foi presa pela polícia

O ex-marido de Suyany Breschak, a 'cigana' suspeita de ser a mentora do assassinato do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, afirma ser vítima de ameaças da ex-esposa desde a separação do casal, em julho do ano passado.

Segundo Orlando Ianovich Neto, a ex-companheira, com quem foi casado por 14 anos e teve dois filhos, nunca se conformou com o fim do relacionamento.

Apesar de ambos terem novas relações com o fim do casamento, Suyany enviava mensagens e declarações perturbadoras para o ex-esposo.

Na última semana, Orlando se apresentou de forma voluntária à 25ªDP (Engenho Novo) para prestar depoimento contra ela, que descreveu como "perigosa". Ele denunciou supostos crimes cometidos pela ex-esposa, incluindo uma tentativa de sequestro, furto qualificado, falsificação de documentos e ameaças de morte.

Após a prisão em decorrência do 'caso brigadeirão', Suyany pode responder às acusações de tentativa de sequestro do ex-marido. O inquérito do caso tramita na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Suyany não havia sido localizada na época do crime, o que impossibilitou a conclusão da investigação.

"Estamos vivendo um inferno"

Ao 'UOL', Orlando afirmou estar preocupado com a segurança dele e das pessoas que querem testemunhar no caso do brigadeirão, que também estariam sendo ameaçadas pela família da cigana.

"Ela ameaçou minha atual esposa também. Estamos vivendo um inferno. A família dela é perigosíssima e agora estão ameaçando também pessoas que estão querendo dar o testemunho no caso do brigadeirão", disse Orlando.

O ex-marido de Suyany também afirmou estar 'aliviado' em saber que ela está em prisão preventiva, sem acesso às crianças, das quais ele tem a guarda. "Desde setembro de 2023, a gente vem lutando para prendê-la e eu tirar meus filhos da mão dela. Quando a gente separa, é que conhece com quem a gente estava. Ela nunca se conformou com nossa separação e começou a fazer de tudo para eu voltar para ela."

Entenda o caso

A 'cigana' Suyany Breschak é suspeita de ser a mentora do assassinato do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, encontrado morto no dia 20 de maio em seu apartamento na Zona Norte do Rio.

A principal suspeita de ter cometido o assassinato é a namorada do empresário, Júlia Cathermol, que teria o matado com um brigadeirão envenenado. Ela se entregou à polícia e está presa.

Segundo o Portal G1, a mãe e o padrasto de Júlia disseram à polícia que ela estava aflita e confessou ter cometido o crime sob ameaça de Suyany. Os pais alegam que a 'cigana' manipulou a psicóloga e ameaçou de matar sua família com feitiços, o que a levou a obedecer as suas ordens, que incluíam pagamentos mensais por "trabalhos espirituais".

