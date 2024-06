Reprodução Suyany foi presa pela polícia

Suyany Breschak, presa desde última quarta-feira (29) suspeita de ser mandante do assassinato do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond , é acusada pelo ex-marido de tentativa de sequestro e tem chances de responder ao crime, que teria acontecido em 2022.

O inquérito do caso tramita na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Suyany não havia sido localizada na época do crime, o que impossibilitou a conclusão da investigação.

Agora, com ela presa pelo caso do envenenamento, a Delegacia de Uberlândia enviará uma carta precatória para que ela preste depoimento e, em seguida, o inquérito seja concluído e remetido ao Poder Judiciário.

Tentativa de sequestro

Nesta segunda-feira (3), o ex-marido de Breschak, Orlando Ianovich Neto, se apresentou de forma voluntária à 25ªDP (Engenho Novo) para prestar depoimento contra ela, que descreveu como "perigosa". Segundo o homem, a ex-companheira com quem foi casado por 14 anos, tentou sequestrá-lo em 2022.

A denúncia foi registrada por Orlando Ianoviche em 18 de agosto de 2022, na 4ª Delegacia de Polícia de Uberlândia.

Orlando afirma que homens armados o abordaram em um posto de gasolina, onde havia feito uma parada durante uma viagem com a então namorada.

Esses homens roubaram suas joias de ouro e obrigaram o casal a entrar em um carro, com destino a uma casa de reabilitação para dependentes químicos. Um dos homens afirmou que a "ex-mulher" de Orlando pagou para interná-lo.



Ele também acusa Suyany de furtar uma caminhonete ranger modelo 2021. De acordo com Orlando, a cigana passou o veículo para o nome dela e tentou vendê-lo.

Os advogados de Suyany negam as acusações de Orlando, que classificaram como "factoides".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp