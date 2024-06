Reprodução/redes sociais A esteticista Natalia Becker está sendo procurada pela polícia

A esteticista e influenciadora Natália Becker , procurada pela polícia após a morte de um paciente , está com sua conta no Instagram desativada. A página da profissional, que coleciona mais de 232 mil seguidores e quase 2 mil publicações, está fora do ar. Ela é investigada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A reportagem do iG entrou em contato com a assessoria do Instagram para verificar se a própria plataforma retirou do ar. Há a possibilidade de Natália ter deletado a conta na rede social.

Natália realizou em Henrique Chagas o procedimento chamado peeling de fenol , que visa remover as marcas de acne da face. O paciente de 27 anos, entretanto, não reagiu bem e morreu na clínica da influenciadora, localizada no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo.

A Polícia Civil investiga se Natália Becker possuía habilitação para realizar o peeling de fenol. De acordo com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), apenas médicos têm autorização.

Em nota enviada à reportagem do iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os policias permanecem procurando Natália, que tem o paradeiro desconhecido.

"O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial. Diligências e oitivas estão em andamento, assim como os laudos periciais. Assim que concluídos, eles serão remetidos para análise da autoridade policial. Equipes da unidade seguem em busca da investigada para a adoção das medidas de Polícia Judiciária cabíveis", diz a SSP.



A suspeita da polícia é que Henrique Chagas tenha sofrido uma reação durante o procedimento, realizado na última segunda-feira (3). Amigos do empresário afirmaram à CNN que ele desembolsou R$ 4,5 mil para fazer o peeling de fenol.

