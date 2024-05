Reprodução/Montagem iG Thiago e Edgar foram mortos na mesma rua

Thiago Rodrigues e Edgar dos Reis foram mortos após anunciarem que seriam candidatos nas eleições municipais deste ano em Guarujá , cidade litorânea de São Paulo. Os dois foram assassinados em um intervalo de cinco meses.

O primeiro morto foi Thiago, que iria ser candidato à prefeitura. O segundo foi Edgar dos Reis, conhecido como 'Edgar do Fort', que era pré-candidato a vereador.

Ainda, os dois foram mortos na mesma via, na Rua 1º de Junho, no bairro Paecará. Rodrigues morreu em dezembro do ano passado, ao sair de uma festa Fort Eventos. O local era de Edgar que levou ao menos dez tiros dentro do escritório na última sexta-feira (24).

Os assassinatos

Thiago foi visto pelas câmeras de segurança da rua saindo da Fort Eventos usando vestia uma máscara branca, um boné, camiseta e calça. As imagens mostram ainda que ele tentou fugir do criminoso e ainda saiu correndo mesmo após ser baleado, mas ao cair, novos tiros foram disparados contra ele, que não resistiu.

Cinco meses depois, foi a vez de Edgar. Na última sexta, um carro parou em frente ao estabelecimento e um homem desceu armado, entrou no prédio e atirou no então futuro pré-candidato a vereador, que estava em uma reunião política naquele momento. Ele chegou a ser socorrido e lavado ao Hospital Guarujá, mas não resistiu.

Edgar seria pré-candidato pelo partido Avante. Já Thiago, era filiado ao partido Rede Sustentabilidade.

Quem eram as vítimas?

Thiago, de 34 anos, era empresário e jornalista. Ele se apresentava nas redes sociais como fundador e repórter na empresa Jornal A Pérola Guarujá. Ele também já foi assessor de vereador, de prefeito, deputado estadual e deputado federal.

Rodrigues noticiou sobre a denúncia de irregularidades na área de saúde antes da 'Operação Nácar', que investiga um esquema de desvio de dinheiro na rede pública de saúde. O prefeito de Guarujá Válter Suman (PSDB) e o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, foram presos durante as apurações.

Edgar, de 43 anos, se apresentava nas redes sociais como pré-candidato a vereador da cidade pelo Avante. Pouco antes de ser morto, ele fez um post dizendo ter ajudado moradores do Jardim Cunhambebe com a limpeza de uma vala. "Mais um trabalho concluído", escreveu ele.

A Delegacia de Polícia (DP) Sede de Guarujá encaminha o caso ao 2º Distrito Policial (DP) da cidade, responsável pela área onde aconteceu o crime.

