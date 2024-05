Divulgação Base áerea de Canoas

Com o Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, fechado por tempo indeterminado , a Base Aérea de Canoas opera para a chegada e saída de voos nesta segunda-feira (27). A cidade foi uma das mais alagadas com as chuvas que acontecem no estado gaúcho desde o final de abril .

O primeiro voo da aviação comercial a pousar em Canoas foi da Latam, às 8h desta segunda-feira.

De acordo com a Concessionária Fraport, que opera a Base Aérea de Canoas durante o momento, os passageiros que vão embarcar nesse local devem se dirigir à entrada B do shopping, onde passarão pelos procedimentos de segurança e embarque.

O espaço é uma estrutura temporária e de contingência, que foi preparado para possibilitar a operação de voos comerciais com passageiros até que o aeroporto de Porto Alegre volte a funcionar.

Antecedência

Os passageiros deverão chegar com 3 horas de antecedência no terminal de embarque do ParkShopping Canoas. O check-in deve ser feito online.

"Em razão do caráter provisório e prioridade para a segurança da aviação, as instalações não contam com estabelecimentos comerciais no ambiente de embarque. Os passageiros devem utilizar os serviços disponibilizados pelo shopping antes de acessar a sala de embarque", diz a nota da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Feito isso, o deslocamento até a Base Aérea de Canoas será realizado por ônibus disponibilizados pela Fraport. A ANAC declara ainda que as datas e horários dos voos devem ser verificados com a companhia aérea.

Aeroporto Salgado Filho

O Aeroporto de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado, segundo a Fraport. O local foi bastante alagado por conta da cheia do lago Guaíba , causada pelas chuvas que atingiram a cidade no início de maio.

No dia 14 deste mês, a empresa anunciou que o aeroporto não tinha previsão para voltar a operar. “No momento, não temos uma estimativa dos danos causados pela enchente. Após as águas baixarem, teremos condições de avaliar em detalhes os impactos na infraestrutura aeroportuária" diz a nota.

Veja fotos do Aeroporto Salgado Filho:

Saguão do Aeroporto Salgado Filho alagado Reprodução: Fraport Aeroporto de Porto Alegre inundado Reprodução: Fraport Parte externa do Aeroporto Salgado Filho Reprodução: Fraport Sala de espera do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, alagada Reprodução: Fraport









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.