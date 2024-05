Redação GPS Nível do Guaíba apresenta menor nível desde início da calamidade no RS

Pela primeira vez desde o dia 3 de maio, o nível do lago Guaíba atingiu a marca de 4 metros no Cais Mauá, em Porto Alegre (RS) , conforme anunciado pela conta oficial da prefeitura da cidade na plataforma X (antigo Twitter) nesta terça-feira (21). Contudo, a Agência Nacional de Águas (ANA) corrigiu o horário para 19h15, indicando uma pequena discrepância em relação ao comunicado inicial. Ainda assim, o nível permanece 1 metro acima da cota de inundação, estabelecida em 3 metros.

O nível se manteve em 4 metros por 45 minutos, registrando um aumento de um centímetro por volta das 20h, embora a tendência de queda persista. Essas flutuações têm sido uma ocorrência comum nos últimos dias.

A última vez que o Sistema Hidro da ANA registrou uma marca tão baixa foi em 2 de maio, às 23h15, com 3,69 metros. No entanto, entre esse horário e as 15h do dia seguinte, as leituras não foram registradas, coincidindo com um período em que as águas subiram rapidamente no lago. Na tarde seguinte, o nível já havia atingido 4,58 metros quando as medições foram retomadas.

Após esse período, as águas continuaram a subir, atingindo o recorde histórico de 5,33 metros em 6 de maio, estabelecendo uma nova marca após a última grande inundação em 1941, quando o nível alcançou 4,76 metros.

Após as inundações de 1941, o nível do Guaíba ultrapassou a cota de inundação em apenas três ocasiões: setembro de 1967 (3,11 metros), setembro de 2023 (3,18 metros) e novembro de 2023 (3,46 metros).

Embora o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tenha previsto um possível novo recorde de 5,5 metros devido às tempestades na região, isso não se concretizou. Apesar das águas continuarem a subir, elas alcançaram 5,25 metros em 14 de maio, antes de começarem a diminuir gradualmente.

Desde então, o nível do Guaíba tem apresentado uma queda lenta, mas constante. A abertura de comportas na última sexta-feira (17) e mais duas no domingo (19) ajudou no escoamento das águas das ruas, auxiliando na redução das inundações no centro da capital gaúcha.

Entretanto, apesar do alívio proporcionado pela baixa do lago para os moradores da região metropolitana de Porto Alegre, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um boletim na segunda-feira (20) alertando que novas chuvas esperadas na região, juntamente com o solo saturado, podem agravar a situação.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também alertou para a continuidade da elevação dos níveis da lagoa dos Patos, destacando que o Guaíba deve permanecer acima dos 4 metros até o início da próxima semana e acima da cota de inundação até o final do mês, devido ao novo período de chuvas no estado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp