Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de uma casa na cidade de Agudos, no interior de São Paulo, na manhã da última sexta-feira (25). Os corpos tinham sinais de violência e o caso intriga a pequena cidade de 37 mil habitantes, já que o crime ainda não foi desvendado pela polícia.

Entre as vítimas estão Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos, e Aparecido Roberto Carrasco, de 74, que formavam um casal, e o genro deles, Valdinei de Souza, de 57 anos. Eles foram encontrados mortos pela filha e esposa dos assassinados após ela tentar contato com os parentes e não obter retorno.

Os três corpos tinham marcas de facada no pescoço, mas a motivação e autoria do crime ainda estão sendo investigadas.

Vizinhos das vítimas afirmaram que a família era considerada "tranquila", o que intriga os moradores do bairro Professor Simões, que também procuram entender o que aconteceu.

A esposa de Valdinei relatou à polícia que, antes de chegar na casa em que encontrou as vítimas, estava preocupada com o marido, já que ele havia saído para fazer exercício físico e não tinha levado o celular. Ela, então, tentou ligar para os pais dela, porque o marido fazia caminhadas todas as manhãs e, no caminho, passava para visitar os sogros. No entanto, não foi atendida.

Nisso, ela decidiu ir até a casa dos pais, onde encontrou os três corpos, um em cada cômodo da residência.

A Polícia Civil investiga o caso, mas trabalha com a hipótese de latrocínio. O local, porém, não apresentava sinais de arrombamento. Também não há informações se objetos materiais foram subtraídos da casa, e a faca usada nos assassinatos ainda não foi encontrada.

De acordo com a polícia, um princípio de incêndio no fogão foi registrado na residência, o que indica que o autor do crime pode ter tentado apagar os indícios.

Ninguém foi identificado como responsável pelas mortes até o momento.

