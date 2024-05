Reprodução/Canal Gov Lula discursa durante evento em Guarulhos, em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de evento de inauguração de obras viárias em Guarulhos , na região metropolitana de São Paulo, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), na manhã deste sábado (25). No local, o petista foi alvo de protesto de estudantes, funcionários e professores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) de Guarulhos .

Em discurso, Lula aproveitou seu discurso para fazer um afago aos grevistas e dar uma cutuca em seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Queria lembrar, estou vendo alguns companheiros, levantando um cartaz ali para mim: 'Estamos de greve'. Quem bom que vocês podem vir num comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão em greve, que bom", afirmou o chefe do Executivo.

"Há pouco tempo, os estudantes não podiam se manifestar. Os professores não podiam reivindicar. Os reitores não podiam reclamar, e o governo não estava disposta a negociar", acrescentou Lula, relembrando que Bolsonaro nomeou 19 reitores em Universidades Federais espalhadas pelo país e minou as reivindicações em seu mandato.

No evento, Lula foi vaiado por grevistas, que reclamaram do congelamento da negociação por melhores condições. Na última quarta-feira (22) o Ministério da Gestão e Inovações em Serviços Público, através de nota, informou que o encontro marcado para a próxima segunda-feira, 27, visa a assinatura de um termo de acordo, "não restando, portanto, margem para recepção de novas contrapropostas".



Greve

A paralisação dos professores e dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino superior e colégios federais começou em 15 de abril. Ao todo, a greve atinge 59 universidades e mais de 560 colégios federais, segundo levantamento do Andres, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.



Os professores grevistas pedem aumento salarial para os próximos anos, além de melhores condições de trabalho e um plano de carreira mais estabelecido. Veja as pautas aqui .

