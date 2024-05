Reprodução/Prefeitura de Guaíba/Lucas Wink Pista de pouso improvisada em rodovia no RS





Neste sábado (18), a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foram palco da chegada de importantes doações vindas de Portugal e dos Emirados Árabes Unidos.

No sul do país, um avião com mais de 300 quilos de doações e 61 voluntários de Portugal desembarcou, trazendo não apenas suprimentos essenciais, mas também solidariedade e apoio mútuo.

Além desses itens, foram transportadas outras 3 toneladas de itens de higiene, agasalhos e alimentos provenientes de diversas regiões do Brasil, mostrando a união e a generosidade em tempos de necessidade.

Já em São Paulo, o primeiro de três voos dos Emirados Árabes Unidos pousou em Guarulhos, trazendo mais de 64 toneladas de cargas vitais, incluindo 500 geradores, produtos de higiene, redes de proteção, cobertores e lâmpadas solares.

Essa iniciativa faz parte dos compromissos do Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes, que prometeu o envio de três aviões com ajuda humanitária, demonstrando a solidariedade internacional diante das dificuldades enfrentadas pelo Brasil.

Os esforços de transporte e coordenação das doações foram realizados pela Latam, em ação coordenada com o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Portugal.

O governo brasileiro destaca o papel fundamental da Força Aérea Brasileira e das companhias aéreas na logística de transporte, que já totalizam mais de 254 toneladas de doações para o estado.

Além desses apoios, outros países como Canadá, Chile e Bolívia também contribuíram com alimentos, vestuários, equipamentos e ajuda financeira, fortalecendo ainda mais os laços de solidariedade e cooperação internacional

Mais remessas de Portugal e Miami, nos Estados Unidos, estão previstas para chegar nos próximos dias, incluindo por via marítima.

