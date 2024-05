Prefeitura de Canoas Prefeitura de Canoas inicia limpeza em bairros da cidade

O prefeito de Canoas , Jairo Jorge (PSD), afirmou nesta terça-feira (21), em entrevista à Revista Veja, que as inúmeras fake news espalhadas pelas redes sociais atrapalharam as doações ao Rio Grande do Sul .

No entendimento do político, que administra uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, a quantidade de produtos e remédios doados poderia ser maior. Ao longo das últimas semanas, diversas fake news foram divulgadas. Confira algumas aqui .

Ainda falando sobre o assunto, Jairo Jorge afirmou que as notícias falsas têm “um propósito e objetivo político”, que é o de “desconstruir o papel do Estado”, o que seria "maléfico para a democracia".

Diálogo

O prefeito de Canoas também ressaltou a importância do diálogo entre o governo municipal, estadual e federal para o momento de reconstrução do Rio Grande do Sul.

"Eu sou um político de centro, sempre tive uma boa relação com o setor empresarial. Então se criou esse factoide, não só comigo, mas com outros prefeitos também, com o próprio governador Eduardo Leite e o presidente Lula também. Eu sou prefeito de todos aqui, não só de quem votou em mim. E eu dialogo com todos", comentou.

"Quando era o presidente Bolsonaro, eu dialoguei e sempre o respeitei. Assim como eu respeito também o presidente Lula porque ele foi eleito democraticamente. O governador Eduardo Leite também foi eleito pelo povo. Cabe a mim, como prefeito de todos os cidadãos, me relacionar e dialogar", continuou.

Balanço

Após quase um mês do início das fortes chuvas, o Rio Grande do Sul contabiliza 161 mortos e 85 desaparecidos em decorrência das chuvas, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil .

A quantidade de municípios afetados chegou a 467 - o estado tem 497 cidades em sua totalidade. Ainda segundo o boletim, a quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) é de 581.633 pessoas. O número de pessoas em abrigos está em 71.503, e o de feridos continua em 806. A tragédia afeta 2.341.060 de pessoas.

