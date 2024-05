Reprodução Vítimas foram abordadas ao saírem de uma casa em Uberlândia

Um casal reagiu a uma tentativa de assalto após ser abordado por dois homens em uma moto no bairro Jardim Brasília, em Uberlândia (MG). O vídeo do momento circula nas redes sociais e chama a atenção, já que as vítimas resolveram bater nos ladrões. O caso aconteceu na madrugada do último dia 20.

Segundo os registros, a mulher estava saindo de uma casa enquanto o homem esperava dentro do carro. Neste momento, uma moto passou por eles e, depois, retornou.

O homem, então, foi retirado do banco do motorista durante a tentativa de assalto e os criminosos começaram a empurrá-lo. Ele, porém, decidiu reagir e começou a agredir um dos assaltantes.

Com isso, o outro ladrão tentou retornar para a moto, mas foi atingido com uma 'voadora'. Em certo momento, a mulher também se juntou a ele e começou a bater em um dos bandidos.

Os chutes e socos nos criminosos foram registrados por cerca de dois minutos, conforme as imagens. Nesse tempo, eles tentaram fugir, mas foram derrubados pelas vítimas diversas vezes.

Veja o vídeo:

Casal de Uberlândia desceu o sarrafo em criminosos, para evitar que levassem carro recém adquirido. pic.twitter.com/x3tXlZev2M — Udia Depressiva (@udiadepressiva) May 23, 2024

Depois, um vizinho apareceu no local e começou a ajudar o casal a agredir os assaltantes. Cerca de um minuto depois, um deles conseguiu fugir a pé, enquanto o outro subiu na moto e foi embora.

Segundo as imagens, nenhum item do casal acabou sendo levado pela dupla, que deixou os capacetes para trás.

Orientação da PM

Embora o casal tenha saído ileso da situação, a orientação da Polícia Militar é que as pessoas não tentem fugir ou reagir em caso de roubos ou assaltos, já que é muito comum outras pessoas estarem efetuando cobertura ou até mesmo que os criminosos estejam armados.

