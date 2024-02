Câmara de Uberlândia/Divulgação Secretário de Obras Uberlândia Norberto Nunes





Norberto Nunes, Secretário Municipal de Obras de Uberlândia, faleceu aos 69 anos na manhã desta terça-feira (20) devido a um infarto. No dia anterior, ele sentiu sintomas de enrijecimento da mandíbula e dores no peito, sendo diagnosticado com a condição e programado para passar por uma cirurgia de angioplastia para instalação de dois stents.

O engenheiro civil, com pós-graduação em Administração Pública, atuou como funcionário público municipal por 36 anos, ocupando cargos de destaque como diretor da Prodaub e da Futel, além de ter sido chefe de gabinete do ex-prefeito Paulo Ferolla e vereador por quatro mandatos. Em 2019, recebeu uma Moção de Aplauso da Câmara Municipal pelos seus 40 anos de serviço público.





O velório de Norberto Nunes será realizado na funerária Paz Universal a partir das 9h30, seguido pelo sepultamento às 17h30. O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, expressou suas condolências nas redes sociais, decretando luto oficial de 3 dias. A Câmara Municipal também prestou homenagens, manifestando profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador e secretário municipal de Obras.