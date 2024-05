Reprodução/redes sociais Jovem sofreu queimaduras e está em estado grave

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, jovem de 23 anos que foi atingida por um ácido nas ruas de Jacarezinho, no Paraná , se encontra em estado grave no hospital. O caso aconteceu na quarta-feira (22), quando uma pessoa jogou a substância enquanto ela estava na calçada.

A Polícia Militar prendeu na manhã desta sexta-feira (24) a mulher que jogou o ácido na jovem. Ela estava disfarçada com uma peruca loira e roupas pretas na hora do crime.

Os agentes encontraram a mulher em um pátio de um hotel. Segundo ela, Isabelly tinha um relacionamento com seu ex-marido, que está preso. Por ciúmes, ela jogou o ácido na jovem.

Veja o que se sabe sobre o caso:

Imagens da câmera de segurança mostram Isabelly com a mão no rosto correndo e pedindo ajuda para pessoas na rua após ser atingida pelo ácido. O barbeiro Décio Silva foi quem levou a jovem para o hospital.

"Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse Décio em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo.

Na quinta-feira (23), a Polícia Civil divulgou as imagens para ajudar na identificação do homem, segundo a delegada Caroline Fernandes. A corporação já ouviu 15 pessoas e segue apurando o caso.

"Uma pessoa disfarçada com uma peruca loira e roupa preta foi ao encontro da vítima e arremessou contra sua face e sua boca alguma substância corrosiva, que lhe causou ferimento grave. Essa pessoa suspeita esteve em vários locais da cidade até chegar até onde ela arremessou essa substancia corrosiva", diz a delegada ao O Globo.

Estado de saúde

Isabelly teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. Segundo a polícia, ela chegou a ingerir a substância, o que agravou o quadro de saúde. Ela está internada no Hospital Universitário de Londrina.

Ontem, a mãe da jovem publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a saúde da filha e pediu respeito. Segundo ela, ainda não há informações sobre quem jogou o ácido em Isabelly.



"Não estou em condições de conversar com ninguém. É muita coisa, muito disse me disse, muita verdade, muita mentira. O que sabemos é que a Isabelly estava indo para a academia, alguém jogou um líquido nela. Que líquido? Não sei, não sabemos. Quem foi? Também não sabemos. Ela foi medicada em Jacarezinho, foi transferida para Londrina. Aqui [em Londrina] ela está na UTI sendo medicada e eu estou aguardando. Peço o respeito de todos, parem de ficar postando coisas", pediu Regiane.

Prisão

A Polícia Militar prendeu hoje a mulher que jogou ácido em Isabelly. Ela estava em um hotel e, ao ser confrontada do porquê estaria escondida, admitiu o crime.

A suspeita foi abordada às 5h desta sexta, no pátio de um hotel. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a PM, ela mesma acionou a polícia para falar o que estava sendo perseguida por quatro homens, mas não soube explicar porque estava sendo seguida.

À RPC, o delegado Tristão Borborema, afirmou que a investigação deve ser encerrada ainda nesta sexta-feira (24).

