Reprodução/INMET Região em vermelho recebe alerta de atenção para chuva superior aos 100 milímetros em 24 horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (22), dois novos alertas de "Perigo" e "Grande Perigo" para tempestades no Rio Grande do Sul . Os dois alertas englobam, no total, 220 municípios gaúchos e são válidos até às 14h desta quinta (23).

Devido às chuvas, as temperaturas esperadas para toda a região Sul nesta quinta-feira variam entre 16°C e 18°C.

Alerta vermelho

O alerta vermelho, de 'Grande Perigo', vale para 20 municípios nas regiões central e sudeste do Estado, com chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grandes riscos de inundações, alagamentos e transbordamentos de rios, bem como deslizamentos de encostas e queda de energia elétrica .

Entre os municípios mais afetados estão: Agudo, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Dom Pedrito, Minas do Leão, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Sepé.

Alerta laranja

Já o alerta laranja, de 'Perigo', é para as 200 cidades localizadas nas demais regiões, como Norte, Sul, Campanha, Serra e Fronteira Oeste. Segundo o Instituto, é esperado chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos até 100km/h e queda de granizo.

Com isso, o fornecimento de energia elétrica pode ser impactado, além dos riscos de estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta laranja se estende para os estados de Santa Catarina e Paraná.

Número de mortos no RS vai a 162

O último boletim da Defesa Civil informou que o número de mortos em decorrência das chuvas no RS chegou a 162, e o de desaparecidos caiu para 75. As enchentes afetaram 464 dos 497 municípos do estado, deixaram mais de 581 mil desalojados e 2,3 milhões de afetados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp