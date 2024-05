Reprodução: SE/ Aneel Subestação Nova Santa Rita segue desligada

Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 237 - ou seja, 47% - estão sem fornecimento de energia elétrica em decorrência das chuvas que assolam o estado desde 29 de abril . Com isso, são cerca de 161 mil clientes impactados em todo o território gaúcho.

A informação é do último boletim divulgado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) no fim da tarde desta quarta-feira (22).

Segundo o levantamento, o município mais afetado é Canoas, com quase 50 mil pessoas sem energia elétrica. Em segundo lugar está a capital Porto Alegre, seguida por São Leopoldo e Eldorado do Sul.

Confira as 15 cidades mais afetadas e o número de clientes sem energia:

Canoas: 49.834

Porto Alegre: 46.201

São Leopoldo: 23.559

Eldorado do Sul: 8.714

Pelotas: 3.934

Cachoeira do Sul: 2.823

Novo Hamburgo: 2.638

Guaíba: 2217

Rio Grande: 2214

Alvorada: 2166

Cachoeirinha: 1807

Camaquã: 1581

Cruzeiro do Sul: 774

Lajeado: 773

Venâncio Aires: 743

A ANEEL também informa no boletim que a subestação Nova Santa Rita, que deixou fora de operação 16 importantes linhas de transmissão, continua desligada. Com isso, os sistemas de transmissão ficam mais frágeis, o que sobrecarrega os sistemas remanescentes e os torna mais suscetíveis a cortes de cargas.

Entre as redes de distribuição, a Rio Grande Energia (RGE) é a que tem o maior número de clientes impactados nesta quarta-feira (22), com 89,5 mil clientes interrompidos (cerca de 3%). A CEE Equatorial tem 71 mil clientes afetados (4%), enquanto a CERTAJA tem 884 (3,3%) e a CERTEL, 50 (0,1%).

Número de mortos no RS vai a 162

O número de afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul já passa de 2,3 milhões. Destes, são 162 óbitos confirmados e 75 desaparecidos, segundo o último boletim da Defesa Civil. As enchentes afetaram 467 dos 497 municípos do estado e deixaram mais de 581 mil desalojados.

