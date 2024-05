Reprodução A explosão, que atingiu seu pescoço, nuca, cabeça e orelha, poderia ter tido consequências mais graves





No domingo (19), a família Figueiredo vivenciou uma mistura de emoções durante o chá revelação do novo integrante, o pequeno Aquiles, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Dayane, grávida de cinco meses, e Carlos Henrique decidiram que a revelação do sexo do quarto filho seria especial e diferente.

Toda a organização do evento ficou a cargo de Isabela, a filha mais velha do casal, que planejou uma celebração criativa com fumaça e papel colorido.

Segundo o g1 , a festa ocorreu na casa de um amigo da família e reuniu cerca de 15 convidados, entre amigos e familiares. Todos aguardavam ansiosamente o momento em que a fumaça colorida revelaria o sexo do bebê. Porém, o que deveria ser uma revelação alegre e emocionante, tornou-se um susto.

Quando chegou o momento da revelação, a fumaça azul explodiu inesperadamente, causando queimaduras leves em Carlos Henrique, que estava próximo ao dispositivo.

A explosão, que atingiu seu pescoço, nuca, cabeça e orelha, poderia ter tido consequências mais graves se não fosse pelo seu instinto de proteger Dayane, sua esposa.

"Tive ferimentos leves no pescoço. Na hora da explosão, fiz o movimento para tirar minha esposa que tava lado a lado comigo. A explosão pelo vídeo dava para ver que ia pegar nela, mas eu consegui tirar. Foi na hora que aconteceram as queimaduras no pescoço, na nuca, cabeça e orelha", comentou Carlos.

Apesar do susto e das queimaduras, ele não precisou de atendimento hospitalar e conseguiu se tratar com pomadas compradas na farmácia.

Decididos a transformar o susto em um aprendizado, Dayane e Carlos resolveram compartilhar o vídeo da explosão como um alerta para outros pais.

“Foi assustador. Quem vê o vídeo acha que aconteceu até algo grave. Apesar do susto enorme, a gente ficou muito feliz. Estamos numa angústia danada para esperar a chegada dele. Eu nunca vi isso acontecer, não tinha noção do perigo. Achamos melhor divulgar para ajudar a conscientizar, evitar disso acontecer com outras pessoas", explicou a mãe.

Com a chegada de Aquiles prevista para setembro, a família agora se concentra em preparar o quartinho e as roupinhas, enquanto os irmãos mais velhos contam os dias para conhecer o novo membro da família.

Veja o vídeo:



Durante o chá revelação, pai tem queimaduras com a fumaça azul que acabou explodindo perto dele. pic.twitter.com/AZjo5VsyjB — VTzeiros (@vtzeiross) May 22, 2024