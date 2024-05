Reprodução/redes sociais Falsa enfermeira foi flagrada trabalhando em hospital no Espírito Santo

Uma mulher de 30 anos, identificada como Aline Dalbó Monteverde , atuou como enfermeira no Hospital Municipal de Castelo , no Espírito Santo , mesmo sem ter qualificação para exercer a função. A "falsa enfermeira" foi flagrada atendendo pacientes pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES ). As informações são do G1.

Segundo o Conselho, Aline trabalhava no hospital público desde janeiro de 2024 e até postava fotos de jaleco nas redes sociais, marcando a Prefeitura de Castelo nos posts. Para ingressar no quadro de funcionários, ela teria apresentado três diplomas falsos de três instituições de ensino diferentes.

Flagrada trabalhando no hospital, Aline foi levada até uma sala por membros do Coren-ES e policiais para ser informada do desligamento. Ela também se comprometeu a comparecer à sala de audiência do juizado especial criminal da comarca de Castelo no dia 11 de junho deste ano.

Ao G1, a Prefeitura de Castelo declarou que Aline foi promovida no início do ano depois de apresentar registro provisório oficial do Conselho de Enfermagem. O caso está sob investigação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp