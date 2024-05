Reprodução/redes sociais Motorista leva golpes de muleta em briga de trânsito no RJ

Um motorista de aplicativo levou golpes de muletas enquanto era agredido por 2 homens durante uma briga de trânsito na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na tarde do último sábado (18).

A discussão foi registrada pela câmera de bordo do motorista agredido.

Confira:

Homem usando muletas agride motorista de aplicativo durante briga de transito na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/UdI6ChVBkM — One Noticiário (@onenoticiario) May 20, 2024









Em entrevista à TV Globo, o motorista José Fábio disse que buzinou para um veículo preto que passou em alta velocidade, o ultrapassou e o fechou. O condutor do outro carro fez isso mais vezes durante a viagem, o que levou José a começar a gravar com a câmera de bordo.

Em certo momento, o carro para bruscamente e José freia. Em seguida, o condutor do carro preto sai do carro e vai até ele.

As câmeras registram o momento em que o condutor do carro preto se aproxima do carro de José. É possível ouvir o som de socos e chutes na lataria.

Aém do motorista, o passageiro - que é deficiente físico e usa muletas - também desembarca, e começa a agredir José com os acessórios.

Investigação

A polícia tenta identificar os agressores. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra) como lesão corporal e dano, e José já passou por um exame de corpo de delito.