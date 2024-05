Reprodução Twitter 27.09.2023 Cheia do Guaíba alagou grande parte de Porto Alegre

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre , continua diminuindo neste sábado (18). A medição realizada às 7h pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) registrou a marca 4,52 metros no Cais Mauá. Ontem, no mesmo horário, o lago atingia 4,72 metros. O patamar registrado hoje é o menor desde a segunda-feira (13). Contudo, o lago segue com o nível superior à cota de inundação, que é de 3 metros.

A capital gaúcha deve seguir inundada por pelo menos mais 10 dias, de acordo com estimativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Segundo a previsão, o nível do Guaíba deve descer a 4 metros na próxima semana, mas se manterá acima da cota de inundação até o dia 25.

Nível dos rios neste sábado (7h)

Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,52 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos - São Leopoldo - 6,21 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,66 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari - Muçum – 5,85 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí - Feliz – 3,36 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai - Uruguaiana – 10,30 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos - São Lourenço do Sul – 2,87 metros 19h-17/05 (cota inundação 1,30)

Previsão do tempo

No Rio Grande do Sul as chuvas serão mais isoladas e fracas, principalmente no norte do estado . As outras regiões terão o dia bastante nublado, mas sem previsão de chuva.

Neste fim de semana, o frio estará presente nos três estados da região Sul. O sol deve predominar na maioria das cidades gaúchas, mas as temperaturas vão variar entre 13ºC e 18ºC. Em Porto Alegre, capital gaúcha, a tarde deve ser nublada, com a máxima de 16ºC. Na região da Campanha Gaúcha, a previsão é de geada.

Maior pico

O recorde histórico do lago foi de 5,33 metros no dia 5 de maio. A previsão, segundo especialistas da hidrologia do RS, era de que as águas poderiam ultrapassar essa marca, chegando a 5,4 metros nesta semana . O pico anterior era da enchente de 1941, quando chegou aos 4,76 metros.

A cidade de Porto Alegre foi bastante inundada por conta da cheia do Guaíba. Até esta sábado (18), o aeroporto e a rodoviária seguiam sem funcionamento por conta das enchentes. Casas e comércios também seguem alagados.

Volta pra casa

Após a baixa do Guaíba, alguns moradores começaram a retornar para limpar suas casas. A prefeitura de Porto Alegre também já começou a se organizar para a limpeza da cidade.

Os primeiros trabalhos serão nos 21 bairros mais atingidos pela enchente. Haverá raspagem e remoção de terra e lodo, lavagem de ruas e avenidas, além do recolhimento de entulhos, como móveis destruídos pelas águas.

Conforme as águas forem baixando, 20 equipes vão trabalhar na limpeza. Cada uma terá 25 operários, duas retroescavadeiras, três pás carregadeiras e oito caminhões para retirada de detritos. Vassouras mecânicas, hidrojatos e caminhões-pipa também serão utilizados.

"Nossa prioridade agora é limpar as vias e dar acesso às pessoas", disse o secretário municipal de Serviços Urbanos, Assis Arroyo, à Folha de São Paulo. Segundo ele, a área mais prejudica está na zona norte da cidade, um local de "população densa e área muito alagada".

Plano de recuperação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na sexta-feira (17) que 23 mil famílias irão receber R$ 2 mil do PIX do 'SOS do Sul'. As doações arrecadaram mais de R$ 100 milhões, segundo o tucano.

Para receber essa quantia, a família desabrigada ou desalojada precisa estar inscrita no CadÚnico, com renda familiar até três salários mínimos e não ter recebido o voucher de R$ 2.500.

Leite anunciou ainda que o governo estadual criou um programa de pagamento chamado "Volta por cima", destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, inscritas no CadÚnico e residentes das regiões inundadas.

Serão enviados R$ 2.500 para mais de 40 mil famílias até o dia 24 de maio. Até o momento, o valor já foi pago para 7 mil famílias, segundo Eduardo Leite. O pagamento é realizado por meio do Cartão do Cidadão, adquirido no Banrisul.

Tragédia

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 155 mortes, 94 desaparecidos e 806 pessoas feridas. No total, 461 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando mais de 2,3 milhões de pessoas.

