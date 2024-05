Reprodução Twitter 27.09.2023 Cheia do Guaíba alagou grande parte de Porto Alegre

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre , continua diminuindo. Nesta sexta-feira, a medição realizada às 7h pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), registrou a marca 4,72 metros no Cais Mauá. Esse é o menor patamar registrado desde a segunda-feira (13). Contudo, o lago segue com o nível superior à cota de inundação, que é de 3 metros.

A capital gaúcha deve seguir inundada por pelo menos mais 10 dias, de acordo com estimativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Segundo a previsão, o nível do Guaíba deve descer a 4 metros na próxima semana, mas se manterá acima da cota de inundação (3 metros) até pelo menos o dia 25.

Na noite de terça-feira (13), a Prefeitura de Guaíba, cidade que fica às margens do lago, pediu para que os moradores evacuassem os bairros. As áreas de Cohab-Santa Rita e Ipê foram comunicadas com urgência.

Maior pico

O recorde histórico do lago foi de 5,33 metros no dia 5 de maio. A previsão, segundo especialistas da hidrologia do RS, era de que as águas poderiam ultrapassar essa marca, chegando a 5,4 metros nesta semana . O pico anterior era da enchente de 1941, quando chegou aos 4,76 metros.

A cidade de Porto Alegre foi bastante inundada por conta da cheia do Guaíba. Até esta sexta-feira (17), o aeroporto e a rodoviária seguiam sem funcionamento por conta das enchentes. Casas e comércios também seguem alagados.

Além do lago Guaíba, outros oito pontos de medição em rios e lagoas monitorados pela Defesa Civil ultrapassaram a cota de inundação, segundo informações do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) do Rio Grande do Sul.

Chuvas na região

Segundo a meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, o estado deverá receber mais chuvas nesta sexta-feira (17). “A chuva retorna, vindo pelo noroeste e norte gaúcho, passa pelo centro e vai até a região nordeste. Ou seja, em todas essas áreas, as chuvas retornam a partir da tarde. Os volumes variam de 20 a 40 milímetros ao longo desta quinta-feira”, diz a previsão.

Tragédia

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 154 mortes,98 desaparecidos e 806 pessoas feridas. No total, 461 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando mais de 2 milhões de pessoas.

