Diego Vara / Agência Brasil - 2/05/2024 Moradores do estado do Rio Grande do Sul retirando seu objetos da área alagada

Uma nova frente fria que se desloca pela região Sul do Brasil e deve aumentar as áreas de instabilidade sobre Santa Catarina e o sul do Paraná neste sábado (18). Segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é esperado chuvas de até 100 milímetros nessas regiões.

Em Florianópolis, capital de SC, são esperados 50 milímetros de chuva. Em Porto Alegre, capital gaúcha, a tarde deve ser nublada, com a máxima de 16ºC.

No Rio Grande do Sul as chuvas serão mais isoladas e fracas, principalmente no norte do estado. As outras regiões terão o dia bastante nublado, mas sem previsão de chuva.

Neste fim de semana, o frio estará presente nos três estados da região Sul. O sol deve predominar na maioria das cidades gaúchas, mas as temperaturas vão variar entre 13ºC e 18ºC. Na região da Campanha Gaúcha, a previsão é de geada.

Deslizamentos e inundações

No Rio Grande do Sul, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta para novas inundações e possíveis deslizamentos de terra devido à instabilidade em Santa Catarina e no Paraná, além das chuvas no estado gaúcho nas últimas semanas.

Segundo o órgão, há possibilidade muito alta da permanência de inundação nas mesorregiões Centro-Oriental, Sudeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre.

Ainda, há possibilidade alta de inundação nas mesorregiões Norte e Sul Catarinense, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, em Santa Catarina, devido à previsão de pancadas de chuva que poderão gerar alagamentos.

Em relação aos deslizamentos, há possibilidade alta de deslizamento nas mesorregiões do Norte Catarinense, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A possibilidade moderada ocorre nas mesorregiões Nordeste Rio Grandense, principalmente na Serra Gaúcha e Região Metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul.

Rio Grande do Sul

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 154 mortes, 94 desaparecidos e 806 pessoas feridas. No total, 461 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando mais de 2,3 milhões de pessoas.

