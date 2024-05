Reprodução/redes sociais Barragem 14 de Julho se rompeu parcialmente no RS

A Defesa do Rio Grande do Sul informou, na noite desta segunda-feira (13), que a Usina Hidrelétrica (UHE) Bugres Barragem Salto , localizada na cidade de São Paulo Francisco de Paula , passou do nível de alerta para o de emergência , quando há risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas.

Agora, o Rio Grande do Sul tem duas barragens em nível de emergência. Além da barragem administrada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), preocupa o governo estadual a Barragem Santa Lúcia , gerida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Em nota, a Defesa Civil informou que está tomando as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores próximos às estruturas.

Nível de alerta

Segundo a Defesa Civil, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga, deixou de estar em nível de emergência e passou para o nível de alerta, quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança. Outras barragens estão nesta situação. Veja abaixo.

- UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves

- UHE Dona Francisca, em Nova Palma

- Barragem Capané, em Cachoeira do Sul

- Barragem São Miguel, em Bento Gonçalves

- Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

Nível de atenção

Já outras estão em atenção, quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo. Veja abaixo.

- UHE Bugres - Barragem Divisa, em Canela

- UHE Bugres - Barragem do Blang, em Canela

- UHE Canastra, em Canela

- PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

- Barragem do Saibro, em Viamão

- Barragem A - Assentamento PE Tupy, em Taquari

- Barragem Filhos de Sepé, em Viamão

- Barragem do Assentamento PE Belo Monte, em Eldorado do Sul

- Barragem Lomba do Sabão, em Porto Alegre

