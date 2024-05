Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula esteve em Santa Maria na última quinta-feira (2)

Na próxima quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está programando sua quarta visita ao Rio Grande do Sul desde as trágicas enchentes que assolaram o estado, resultando em 151 mortos, 104 desaparecidos e 540 mil desalojados em 461 municípios afetados.

Desta vez, ele estará acompanhado por parlamentares das comissões externas criadas pela Câmara e pelo Senado para monitorar a situação das vítimas das fortes chuvas. A informação é do colunista do jornal O GLOBO, Lauro Jardim.

Integrantes do governo avaliam que Lula deve manter acesa essa "onda positiva" que tem sido construída nas últimas duas semanas, com a demonstração de solidariedade e atenção que o governo tem direcionado ao estado gaúcho. Para auxiliares do ex-presidente, essa é a primeira vez em mais de um ano e meio que o governo sente essa sensação positiva de "união e reconstrução", algo que vinha sendo trabalhado para ser consolidado.

3 viagens

Na última quarta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou sua terceira visita ao Rio Grande do Sul desde o início das enchentes que assolaram o estado no final de abril. Durante sua estadia, além de anunciar medidas financeiras de auxílio, Lula também revelou a criação de uma autoridade federal no estado.

Diretamente da cidade de São Leopoldo, Lula fez um pronunciamento destacando as novas medidas de socorro ao estado. Para esta visita, o presidente também convidou os líderes dos demais Poderes. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, já acompanharam Lula em sua segunda visita ao RS, ocorrida no dia 5 de maio, juntamente com o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin.

O anúncio realizado na quarta-feira priorizou medidas diretas em benefício dos cidadãos gaúchos. Uma das ações anunciadas foi o pagamento de um valor em dinheiro para cada família desabrigada, no montante de R$ 5.100. Cada beneficiário terá liberdade para utilizar o dinheiro conforme suas necessidades, seja para aquisição de itens básicos, contratação de serviços ou outras despesas consideradas necessárias em sua situação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp