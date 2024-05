Reprodução: Ricardo Stuckert 20% da população do Rio Grande do Sul é negra, segundo o IBGE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na quarta-feira (15), enquanto visitava a cidade de São Leopoldo (RS) , que não sabia que o Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra.

"Eu falei para a Janja no domingo que é impressionante. Eu não tinha noção que aqui tinha tanta gente negra. E ela me falou que são os mais pobres e moram nos lugares mais arriscados para serem vítimas dessas coisas", afirmou Lula durante discurso.

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande do Sul tem 710 mil pessoas autodeclaradas pretas e 1,6 milhão de pessoas autodeclaradas pardas, o que significa que 20% da população do estado é negra.

Medidas de apoio às vítimas

O chefe do Executivo foi ao estado para anunciar medidas em prol da população atingida pelas enchentes. Entre elas, o presidente anunciou o "Auxílio Reconstrução" que pagará às famílias afetadas pela tragédia no Rio Grande do Sul a quantia de R$ 5.100. A providência será estabelecida por meio de uma medida provisória (MP).

"Essas medidas são voltadas para as pessoas físicas. Por determinação do presidente Lula, essa ajuda vai para as pessoas que perderam geladeira, televisão, colchão. E será atestado pela Defesa Civil de cada município. As pessoas receberão via Caixa Econômica através do Pix. Todas as pessoas que perderam seus objetos serão contempladas", explicou o ministro Rui Costa, da Casa Civil.

Segundo o ministro, o governo estima investir R$ 1, 2 bilhão com o benefício, ajudando cerca de 200 mil famílias. Rui Costa também informou que as pessoas afetadas pelos temporais poderão sacar seus respectivos FGTS no valor de até R$ 6.220,00 . Além disso, o governo também decidiu incluir mais de 21 mil novas famílias do estado no Bolsa Família. O pagamento da parcela será adiantado.

Em relação à moradia, o ministro Rui Costa afirmou que os gaúchos que perderam suas casas adquiridas pelos planos 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, terão seus lares de volta.

"Aquelas pessoas que estão em abrigo já podem procurar na sua cidade um imóvel à venda. O governo federal, através da Caixa, vai comprar a casa e entregar à pessoa", garantiu Rui Costa.

Rio Grande do Sul

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 149 mortes, 108 desaparecidos e 806 pessoas feridas . O órgão contabiliza 538.126 pessoas desalojadas e 76.580 nos abrigos. No total, 452 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando 2.144.124 pessoas.

A previsão indica uma queda na temperatura devido a uma frente fria avançando de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Rajadas de vento são esperadas, o que pode dificultar o escoamento da água.

