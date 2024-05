Reprodução: Flipar A Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA) compartilhou imagens de satélite que revelam a extensão da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O novo alerta de "Perigo" para geadas no Rio Grande do Sul foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com temperaturas mínimas previstas entre 3°C e 0°C. A queda abrupta nas temperaturas é atribuída à massa de ar polar que se aproximou do estado gaúcho. Além disso, há previsão de chuva isolada em algumas localidades do estado.

O Inmet também emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para acumulado de chuvas em regiões do Nordeste. Na região Sudeste, a previsão indica chuva fraca para o Rio de Janeiro e sol com máxima de 29°C em São Paulo.

De acordo com as informações do instituto, as geadas podem ocorrer em várias partes do estado gaúcho e na região metropolitana de Porto Alegre. Na quarta-feira, o município de Quaraí registrou apenas 0,2°C, enquanto São José dos Ausentes marcou 0,8°C, sendo estas as duas menores temperaturas registradas no Brasil pelas estações meteorológicas. Houve formação de geada forte em Bom Jesus e geada moderada em Bagé.

Prevê-se que as chuvas retornem ao estado gaúcho na quinta-feira, afetando principalmente o centro e norte, com volumes não muito expressivos. A parte leste de Santa Catarina também deve ser afetada. Já na sexta-feira, a passagem de um novo sistema frontal pode trazer chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, especialmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Na região Sudeste, apesar de não mais estar sob influência da onda de calor, espera-se que as temperaturas permaneçam elevadas em algumas áreas. A passagem de uma frente fria provocou chuvas e temperaturas mais amenas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, mas o calor deve retornar. Para a capital paulista, a previsão é de sol, com nebulosidade pela manhã e máxima de 29°C.

No Centro-Oeste, houve uma mudança no tempo em Mato Grosso do Sul no início da semana, com alerta de "Perigo" para declínio de temperaturas devido ao deslocamento de uma frente fria próximo ao continente. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram afetados por uma onda de calor desde o final do mês.

O instituto também emitiu alerta de "Perigo Potencial" para acumulado de chuvas em algumas regiões do Nordeste, com previsão de até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. Na região Norte, o calor e a alta umidade devem provocar pancadas de chuvas, especialmente em áreas do centro-norte do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, com acumulados que podem superar 70 mm. Alertas de "Perigo Potencial" foram emitidos para tempestades em todo o norte da região.

