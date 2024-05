Divulgação / Fraport Rio Grande do Sul vive dias de tensão





Uma nova massa de ar frio está se aproximando do Rio Grande do Sul, trazendo chuvas previstas para a próxima quinta-feira (16). Conforme meteorologistas, as precipitações esperadas serão menos intensas que os recentes temporais que afetaram a região, mas ainda existe a possibilidade de formação de um ciclone extratropical na sexta-feira (17).

As temperaturas permanecerão baixas no estado, podendo atingir 0°C em alguns locais. Embora menos intensas, as chuvas durante este período podem acumular entre 60 e 90 milímetros em várias cidades gaúchas até domingo (19). Em Santa Catarina e no Paraná, os volumes de chuva podem ultrapassar 100 milímetros.

Durante os primeiros 15 dias deste mês, Fontoura Xavier, situada no noroeste do Rio Grande do Sul, registrou quase 1.000 milímetros de chuva – uma quantidade equivalente a seis meses de precipitação para a região. Cidades como Lajeado, Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre também registraram mais de 500 milímetros de chuva, cerca de cinco vezes acima da média para o período.

Os recentes temporais causaram impactos severos no estado, incluindo enchentes e deslizamentos de terra, deixando dezenas de municípios em estado de emergência. De acordo com um boletim da Defesa Civil divulgado na tarde desta quarta-feira (15), o número de mortos nas enchentes chegou a 149, com 108 pessoas ainda desaparecidas.

O boletim também informou que 538.126 pessoas estão desalojadas, com 806 feridos. Além disso, 76.588 pessoas e 11.427 animais foram resgatados. O número de pessoas em abrigos continua em 76.580. A quantidade de municípios afetados aumentou de 449 para 452, impactando 2.144.124 pessoas.

Dada a previsão de novas chuvas e o risco de um ciclone extratropical, as autoridades reforçam a necessidade de medidas preventivas.

A população deve prestar atenção aos alertas meteorológicos e seguir as orientações das autoridades locais. A Defesa Civil recomenda evitar áreas de risco, como encostas e regiões próximas a rios, e estar preparado para possíveis evacuações.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp