Reprodução Leandro Medice morreu no RS

O médico cardiologita Leandro Medice, 41, encontrado morto em um abrigo na cidade de São Leopoldo , no Rio Grande do Sul, gravou um vídeo antes de morrer sobre suas expectativas para sua primeira missão como médico voluntário no Sul do país, para ajudar as vítimas das chuvas .

A viagem de Leandro Medice foi organizada por ele mesmo, em conjunto com amigos médicos. O grupo saiu em um jato particular, ansioso para contribuir positivamente com a comunidade afetada. Leandro estava atendendo vítimas no domingo (12), mas, depois, não apareceu no ponto de encontro.

"Ei, pessoal! Hoje eu estou fazendo uma coisa diferente. Pela primeira vez, eu vou partir para uma missão humanitária. O Sul está precisando da gente. Então, saí um pouco da minha rotina, do conforto do consultório. A cirurgia acabou agora há pouco, a gente já emendou. São 4h da manhã agora. A gente está indo pra lá ajudar os nossos irmãos que estão precisando", disse Medice no vídeo.

"Eu vou tentar passar pra vocês aqui a real situação que está lá até mesmo pra gente conseguir juntar mais forças pra ajudar o pessoal, que está precisando em meio a essa catástrofe no Sul", afirmou. "Assim que eu conseguir, eu mostro tudo que está acontecendo e vamos juntos nessa missão. Conto com a oração de vocês pra gente juntar forças e ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir", concluiu o cardiologista.

Confira o vídeo gravado por médico capixaba antes de morrer no RS:

Ainda não se sabe a causa da morte do médico - a suspeita é que ela tenha sido causada por um mal súbito. Os familiares e amigos informaram que ele não tinha histórico de doenças graves.

Leandro era casado com o acupunturista João Paulo Martins e conhecido por sua dedicação à profissão e sua trajetória profissional diversificada.

Antes de se especializar em Cardiologia, ele trabalhou com cirurgias em uma empresa de estética capilar na Praia da Costa, em Vila Velha.

Ele atuava nas áreas de Fisioterapia, Odontologia e Medicina, com especialização em Cardiologia. Além disso, Medice trabalhou como intensivista e dedicou parte de sua carreira ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Nos últimos anos, especializou-se em estética capilar.

