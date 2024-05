Reprodução Leandro Medice morreu no RS





O médico cardiologista Leandro Medice, morreu na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O profissional de 41 anos foi encontrado morto em um abrigo, levantando suspeitas de mal súbito como causa do óbito. Medice estava no Sul do país como voluntário, dedicando seu tempo e conhecimento para ajudar as vítimas das recentes chuvas que assolaram a região.

Ele não tinha histórico de doenças graves, tornando a situação ainda mais chocante para familiares, amigos e colegas de profissão.

Casado com o acupunturista João Paulo Martins, Leandro Medice era conhecido por sua dedicação à profissão e sua trajetória profissional diversificada.

Antes de se especializar em Cardiologia, ele trabalhou com cirurgias em uma empresa de estética capilar na Praia da Costa, em Vila Velha.

A viagem de Leandro Medice para ajudar as vítimas das chuvas foi organizada por ele mesmo, em conjunto com amigos médicos. O grupo saiu em um jato particular, ansioso para contribuir positivamente para a comunidade afetada. Leandro estava atendendo vítimas no domingo (12), mas, depois, não apareceu no ponto de encontro.

Ele atuava nas áreas de Fisioterapia, Odontologia e Medicina, com especialização em Cardiologia. Além disso, Medice trabalhou como intensivista e dedicou parte de sua carreira ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Nos últimos anos, especializou-se em estética capilar.

