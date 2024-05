MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Frente fria baixa as temperaturas no Sudeste e Centro-Oeste

Uma nova frente fria que avança do Sul do país nesta terça-feira (14) deve enfraquecer o bloqueio atmosférico que causa calor sobre o Brasil desde abril. Segundo os meteorologistas, essa massa de ar frio irá fazer com que as chuvas diminuam no Rio Grande do Sul por um tempo.

Os dois eventos, a onda de calor e o frio no estado gaúcho , são causados pelo mesmo fenômeno meteorológico: um bloqueio atmosférico, que ocorre quando o ar frio e o ar quente ficam parados no mesmo local, mas não se misturam, como deveria acontecer.

Com a frente fria chegando a outras regiões, algumas capitais como São Paulo e Campo Grande devem as menores temperaturas do ano entre terça (14) e quarta (15).

Rio Grande do Sul

A previsão para esta terça-feira (14) no estado gaúcho é de frio intenso, com possibilidade de geada no sul da região. A Serra Gaúcha, litoral norte e Grande Porto Alegre ainda deve ter nuvens, mas sem chuva. A mínima pode chegar a 0ºC, segundo a Climatempo.

Para quarta-feira (15), a previsão é de mais frio, sol e as temperaturas podendo ficar abaixo de 0ºC.

A partir de quinta-feira (16), é esperado que chova no RS, devido à circulação dos ventos. As precipitações devem ficar entre 50 e 100 milímetros.

Trégua no calor

Para quem é da região Sudeste, irá ter um alívio do calor nesses dias. A previsão para São Paulo, nesta terça-feira, é de grande possibilidade de chuva e o tempo ameno, com as temperaturas não passando dos 22ºC.

No Rio de Janeiro, a previsão é também de chuva moderada e a máxima próxima dos 25°C.

Na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, o calor também deve dar uma trégua. A máxima é de 25ºC e a mínima de 17ºC. O termômetro volta a subir na quarta-feira (15), podendo chegar aos 28ºC.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.