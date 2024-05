Reprodução: RBS TV Rua desmorona em Gramado, na serra gaúcha

Uma rua em Gramado, no Rio Grande do Sul, cedeu após a chuva atingir a cidade no último fim de semana. No sábado (11), a prefeitura havia alertado para risco de desmoronamentos. A Defesa Civil pediu que os moradores dessas áreas deixassem suas casas.

O desmoronamento aconteceu na rua Henrique Bertoluci, no bairro Piratini. Segundo a prefeitura, uma infiltração ocasionada pela forte chuva fez a rua ceder. A via tinha risco elevado de colapso.

A Defesa Civil informou que seis bairros e cinco localidades no interior foram evacuadas ao longo dos últimos 10 dias, são eles: Piratini, Três Pinheiros, Centro, Bavária, Planalto, Várzea Grande, linha Quilombo, Serra Grande, Estrada do Moreira, Bonita e Morro Redondo.

Veja o vídeo do local atingido pelo desmoronamento:

Ponte entre Nova Petrópolis e Caxias colapsando, e asfalto em Nova Petrópolis (cidade anterior a Gramado) cedendo completamente. Caxias com acomodação de terra de madrugada gerando tremor de terra

Feia demais a situação na Serra Gaúcha pic.twitter.com/YT1UOvSang — 🎬 Fábio Rockenbach - A Experiência do Cinema 🧶 (@RockenbachFabio) May 13, 2024





Até o momento, sete pessoas já morreram em Gramado devido aos deslizamentos de terra na região. Além disso, 974 estão desalojadas em Gramado por causa das chuvas e inundações.

Tremores

Na madrugada desta segunda-feira (13), moradores de Caxias do Sul, município da região serrana do Rio Grande do Sul, sentiram tremores de terra . Segundo o Corpo de Bombeiros, os abalos aconteceram na região central da cidade e nos bairros Madureira, Universitário, Jardim América e Pio X. As áreas são contornadas por morros e, por isso, a suspeita é de que tenha ocorrido um deslizamento de terra.

Após sentir o tremor, moradores saíram assustados de suas casas às 3 horas da manhã. Veja o vídeo:

🚨Tremores de terra e estouros acordam a cidade de Caxias do Sul, no Rio grande do Sul🚨 pic.twitter.com/ObyluqJTY4 — Movimento Gaúcho de Autodeterminação (@MGAoff) May 13, 2024





Ainda, a prefeitura da cidade afirmou que um geólogo irá avaliar a área onde o tremor foi percebido para tentar identificar as causas e se há algum prejuízo que coloque em risco a segurança dos cidadãos.

Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 147 mortes e deixaram 538 mil pessoas desalojadas, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira.

O número de feridos permaneceu em 806, e o de desaparecidos é de 127. Ainda, a Defesa Civil do estado informa que 76.470 pessoas e 10.814 animais foram resgatados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.