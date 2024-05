Reprodução: Redes Sociais Caxias do Sul enfrenta enchentes e tremores

Moradores de Caxias do Sul, município da região serrana do Rio Grande do Sul, sentiram tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (13). O estado gaúcho está em colapso devido às chuvas que atingem o local desde o dia 29 de abril.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os tremores aconteceram na região central da cidade e nos bairros Madureira, Universitário, Jardim América e Pio X. As áreas são contornadas por morros e, por isso, a suspeita é de que tenha ocorrido um deslizamento de terra.

Após sentir o abalo, moradores saíram assustados de suas casas às 3 horas da manhã. Veja o vídeo:

🚨Tremores de terra e estouros acordam a cidade de Caxias do Sul, no Rio grande do Sul🚨 pic.twitter.com/ObyluqJTY4 — Movimento Gaúcho de Autodeterminação (@MGAoff) May 13, 2024





A Defesa Civil orienta que a população permaneça em casa, exceto em caso de dano estrutural, seja na rua ou nos imóveis, como rachaduras.

Ainda, a prefeitura da cidade afirmou que um geólogo irá avaliar a área onde o tremor foi percebido para tentar identificar as causas e se há algum prejuízo que coloque em risco a segurança dos cidadãos.

Previsão do tempo

A previsão do tempo aponta que a chuva deve diminuir a intensidade nesta segunda-feira (13) no Rio Grande do Sul. Contudo, o problema que o estado enfrenta agora também é o frio.

Devido a uma massa de ar frio que entra no Rio Grande do Sul nesta semana, há chance de geada no extremo sul do estado.

Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 147 mortes e deixaram 538 milpessoas desalojadas , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira.

O número de feridos permaneceu em 806, e o de desaparecidos é de 127. Ainda, a Defesa Civil do estado informa que 76.470 pessoas e 10.814 animais foram resgatados.

