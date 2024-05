Reprodução/TV Globo Voluntário se reencontrou com o cão "Pouca Pata"

Um dos mais de 10 mil animais salvos no Rio Grande do Sul teve um resgate mais que especial: o cachorro Pouca Pata foi encontrado pelo próprio dono após 7 dias ilhado.



O reencontro emocionante do cachorro com o tutor Gilvânio Abreu da Silva foi registrado em uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, que contava a história dos animais resgatados nas enchentes.

Enquanto o barco da reportagem avançava pela água, Gilvânio, que atua como voluntário nos resgates, disparou, emocionado: "O meu cachorro está ali. Eu vou pegar ele. É o Pouca Pata. Pouca pata, vem!"

Pouca Pata recebeu esse nome por não ter uma das patas. O dono, que usa uma prótese em uma das pernas, brincou: "Ele é que nem o dono, esse é o legítimo, que nem o dono".

Resgate do cavalo Caramelo emocionou o país

Entre os diversos resgates de animais nas chuvas do RS, um dos casos que mais chamou a atenção dos brasileiros foi do cavalo Caramelo . O animal ficou quatro dias ilhado em um telhado na cidade de Canoas, ficando desidratado e correndo risco de morte.

Reprodução Socorristas resgatam o cavalo Caramelo na inundação do Sul do país

O resgate mobilizou equipes de bombeiros não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de São Paulo, além do acompanhamento da primeira-dama Janja, que comemorou o salvamento do animal.

Os esforços de resgate contam com a dedicação de voluntários, grupos de apoio e profissionais dos bombeiros, que têm trabalhado incansavelmente para garantir a segurança e o bem-estar dos animais resgatados. Em algumas situações, foi necessário sedar os animais para um transporte mais seguro e controlado.

Muitos desses animais estão sem tutores, por isso foram levados para abrigos temporários. Há também mobilizações para doações para que os bichos tenham um lar definitivo. Um dos exemplos é o cavalo Caramelo, que fez o apresentador Neto e o influenciador Felipe Neto demonstrarem interesse em adotá-lo.

